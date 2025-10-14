NEET UG Counselling 2025: राउंड-3 काउंसिलिंग के लिए सीट बढ़ीं, 16 अक्टूबर तक च्वाइस फिलिंग का मौका, रिजल्ट 18 को होगा जारी
एमसीसी की ओर से नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग के लिए नई डेट्स की घोषणा कर दी गई है। अब स्टूडेंट्स 16 अक्टूबर तक च्वाइस फिलिंग लॉकिंग कर सकते हैं। 18 अक्टूबर को एमसीसी की ओर से 3rd राउंड रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। इसके बाद छात्र 19 से 27 अक्टूबर तक रिपोर्ट कर प्रवेश ले सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नीट यूजी राउंड-3 काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर नीट यूजी राउंड 3 के लिए सीट्स में बढ़ोत्तरी कर नया सीट मैट्रिक्स जारी किया गया है। इसके साथ ही एमसीसी की और से च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग 16 अक्टूबर 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स अब नई सीट्स के मुताबिक सीट च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग कर सकते हैं।
राउंड 3 काउंसिलिंग डेट्स में बदलाव
एमसीसी की ओर से राउंड 3 काउंसिलिंग डेट्स में बदलाव किया गया है। अब 16 अक्टूबर तक च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग के बाद 18 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया जायेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स 19 से 27 अक्टूबर तक कॉलेज में रिपोर्ट कर एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे। पूरा शेड्यूल नीचे टेबल से देख सकते हैं-
|रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथि
|29 सितंबर 2025 (दोपहर 12 बजे से)
|रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
|09 अक्टूबर 2025 (अपरान्ह 03 बजे तक)
|च्वाइस फिलिंग की डेट
|30 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 (रात्रि 11:55 PM तक)
|च्वाइस लॉकिंग की तिथि
|16 अक्टूबर 2025 (4 बजे से रात्रि 11:55 PM तक)
|राउंड 3 के लिए सीट प्रॉसेसिंग
|17 से 18 अक्टूबर 2025
|राउंड 3 रिजल्ट जारी होने की तिथि
|18 अक्टूबर 2025
|राउंड 3 रिपोर्टिंग की तिथि
|19 से 27 अक्टूबर 2025
स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग इन डेट्स में होगी संपन्न
नीट यूजी तीसरे काउंसलिंग संपन्न होने के बाद उम्मीदवार अंतिम यानी स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बता दें, स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे जो 3 नवंबर तक जारी रहेंगे। छात्रों 1 से 5 नवंबर तक च्वाइस फिलिंग/लॉकिंग कर सकेंगे। स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग का रिजल्ट 8 नवंबर 2025 को जारी किया जायेगा। सीट आवंटित होने के बाद छात्रों को 9 से 15 नवंबर के बीच कॉलेज में रिपोर्ट करके प्रवेश प्राप्त करना होगा। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
नया सीट मैट्रिक्स (Addition of seats in Round 3 Seats) डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज
संस्थान में रिपोर्टिंग के समय छात्रों को मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स अभी से अपने डॉक्युमेंट को तैयार कर लें। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज नीट स्कोरकार्ड, नीट एग्जाम का एडमिट कार्ड, 10वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, 12वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, आईडी प्रूफ (आधार/ पैन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट), आठ पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।