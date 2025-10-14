NEET UG Counselling 2025: राउंड-3 काउंसिलिंग के लिए सीट बढ़ीं, 16 अक्टूबर तक च्वाइस फिलिंग का मौका, रिजल्ट 18 को होगा जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नीट यूजी राउंड-3 काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर नीट यूजी राउंड 3 के लिए सीट्स में बढ़ोत्तरी कर नया सीट मैट्रिक्स जारी किया गया है। इसके साथ ही एमसीसी की और से च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग 16 अक्टूबर 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स अब नई सीट्स के मुताबिक सीट च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राउंड 3 काउंसिलिंग डेट्स में बदलाव एमसीसी की ओर से राउंड 3 काउंसिलिंग डेट्स में बदलाव किया गया है। अब 16 अक्टूबर तक च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग के बाद 18 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया जायेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स 19 से 27 अक्टूबर तक कॉलेज में रिपोर्ट कर एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे। पूरा शेड्यूल नीचे टेबल से देख सकते हैं-