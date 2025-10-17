Language
    WB Police SI Answer Key 2025: पश्चिम बंगाल पुलिस एसआई की उत्तर कुंजी जारी, यहां prb.wb.gov.in से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:29 AM (IST)

    पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से पश्चिम बंगाल पुलिस एसआई प्रारंभिक परीक्षा की आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट prb.wb.gov.inपर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर, 2025 को किया गया था। 

    WB Police SI Answer Key 2025: ऐसे डाउनलोड करें आसंर-की।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से WB Police SI 2025 प्रारंभिक परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट prb.wb.gov.in पर जाकर डब्ल्यूबी पुलिस एसआई परीक्षा की प्रोविजनल-आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है। इसके साथ ही इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 464 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से पुलिस एसआई प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर, 2025 को किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे।

    यहां से डायरेक्टर डाउनलोड करें आंसर-की

    WB Police SI Answer Key 2025ऐसे चेक करें प्रोविजनल आंसर-की

    बोर्ड की ओर से WB Police SI 2025 परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

    • प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट prb.wb.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पश्चिम बंगाल पुलिस एसआई आंसर-की लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी।
    • आंसर-की डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एर प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    सात दिन तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

    बोर्ड की ओर से आपत्ति दर्ज करने के लिए विंडो को ओपन कर दिया गया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए सात दिनों का समय दिया गया है। जो उम्मीदवार बोर्ड के उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, वे अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सात दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार निर्धारित ईमेल answerkeywbprb10@gmail.com के जरिये आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

