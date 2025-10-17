WB Police SI Answer Key 2025: पश्चिम बंगाल पुलिस एसआई की उत्तर कुंजी जारी, यहां prb.wb.gov.in से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से WB Police SI 2025 प्रारंभिक परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट prb.wb.gov.in पर जाकर डब्ल्यूबी पुलिस एसआई परीक्षा की प्रोविजनल-आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है। इसके साथ ही इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 464 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

इस दिन हुई थी परीक्षा पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से पुलिस एसआई प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर, 2025 को किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। यहां से डायरेक्टर डाउनलोड करें आंसर-की WB Police SI Answer Key 2025 : ऐसे चेक करें प्रोविजनल आंसर-की बोर्ड की ओर से WB Police SI 2025 परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।