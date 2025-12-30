WB Police Result 2025: वेस्ट बंगाल पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट जारी, PET-PMT के लिए 60170 अभ्यर्थी सफल, मेरिट लिस्ट करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (WBPRB) की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट prb.wb.gov.in पर की गई है। अभ्यर्थी तुरंत ही साइट पर जाकर मेरिट लिस्ट एवं स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवाया जा रहा है जिस पर क्लिक करके सीधे परिणाम की जांच की जा सकती है।

फिजिकल टेस्ट के लिए 60170 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट पुलिस बोर्ड की ओर से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एवं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PET-PMT) के लिए 60170 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवा दी गई है। फिजिकल टेस्ट 8 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने की उम्मीद है।

रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स पश्चिम बंगाल पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर prb.wb.gov.in आपको रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ पर क्लिक करना है।

इसके बाद आप मेरिट लिस्ट में एप्लीकेशन सीरियल नंबर, नाम और जेंडर चेक कर लें।

जिन उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में दर्ज है वे फिजिकल के लिए क्वालीफाई हैं। WB Police Result 2025 (scorecard) Link

WB Police Constable Merit list 2025 PDF अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट के साथ ही अपना स्कोरकार्ड भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं परमानेंट डिस्ट्रिक्ट/ स्टेट को चुनकर सर्च रिजल्ट बटन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।