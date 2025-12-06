Language
    WB Police Constable Answer Key 2025: पुलिस कॉन्स्टेबल प्रोविजनल आंसर-की जारी, इस दिन तक कर सकते हैं ऑब्जेक्शन दर्ज

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:05 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल पुलिस कॉन्स्टेबल लिखित परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार सात दिन के भीतर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। इस परीक्षा के ...और पढ़ें

    WB Police Constable Answer Key 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (WBPRB) की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के लि प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार WB Police Constable की लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। वे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर-की डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। बता दें, पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा कुल 11,749 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी। बोर्ड की ओर से प्रोविजनल आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई हैं।

    इन स्टेप्स से डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की

    पश्चिम बंगाल बोर्ड ने पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां आंसर-की डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

    • आंसर-की डाउलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट prb.wb.gov.in या wbpolice.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर नोटिस सेक्शन पर 'WB Police Constable Answer Key' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    आपत्ति दर्ज करने के लिए सात दिन का मौका

    उम्मीदवार आंसर-की डाउनलोड करने के बाद अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई उम्मीदवार किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे आंसर-की जारी होने से सात दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बता दें, आपत्ति ईमेल के माध्यम से स्वीकार की जाएगी। जो उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, वे ‘answerkeywprb10@gmail.com' पर प्रश्न की संख्या के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    पुलिस कॉन्स्टेबल की परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 30 नवंबर, 2025 को आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में उम्मीदवारों से एक घंटे के भीतर कुल 85 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की गई थी।

