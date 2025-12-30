Language
    Uttarakhand Police Result 2025: उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट जारी, 2545 अभ्यर्थी सफल, DV टेस्ट 12 जनवरी को

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:28 AM (IST)

    यूकेएसएसएससी की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती फिजिकल टेस्ट एवं रिटेन टेस्ट के आधार पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट में कुल 2545 अभ्यर्थी सफ ...और पढ़ें

    Uttarakhand Police Constable Merit List 2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट मेरिट लिस्ट के रूप में जारी किया गया है जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, जेंडर, कैटेगरी, लिखित परीक्षा व फिजिकल में प्राप्त अंकों के साथ ही रैंक दी गई है। अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट यूकेएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट PDF लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

    2545 अभ्यर्थियों को डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट

    मेरिट लिस्ट के अनुसार लिखित परीक्षा एवं फिजिकल टेस्ट (PET/ PST) के आधार पर 2545 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। मेरिट लिस्ट में जगह पाने वाले सभी उम्मीदवारों को अब डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया आयोग कार्यालय में 12 जनवरी 2026 में प्रस्तावित है।

    मेरिट लिस्ट कैसे करें डाउनलोड

    • उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल मेरिट लिस्ट 2025 डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Result & Answer Keys में "पदनाम-आरक्षी पुलिस(पुरुष)(उत्तराखण्ड पुलिस विभाग) के अभिलेख सन्निरीक्षा की सूची हेतु क्लिक करें" लिंक पर क्लिक करना है।
    • इसके बाद PDF स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे डाउनलोड कर लें।
    • अब आप इसमें अपना नाम, रोल नंबर सहित अन्य डिटेल चेक कर सकते हैं।

    Uttarakhand Police Constable Merit List 2025 PDF Link 

    फाइनल आंसर की भी जारी

    यूकेएसएसएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही फाइनल उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। मेरिट लिस्ट के सबसे नीचे पेज पर फाइनल उत्तर कुंजी उपलब्ध है। इसके साथ ही आप फाइनल आंसर की नीचे इमेज से भी चेक कर सकते हैं। इससे आप अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस पर किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका नहीं दिया जायेगा।

    Uttarakhand Police Constable final answer key

    कुल 2000 पदों पर होनी हैं नियुक्तियां

    इस भर्ती के माध्यम से राज्य में कॉन्स्टेबल के 2 हजार रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट 24 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 तक संपन्न करवाए गए थे। इसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन 3 अगस्त 2025 को हुआ था। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

