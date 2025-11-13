UTET Result 2025: उत्तराखंड टीईटी रिजल्ट एवं फाइनल आंसर की जारी, 8717 अभ्यर्थी हुए पास
उत्तराखंड बोर्ड की ओर से राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा पेपर 1 व पेपर 2 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट के साथ ही इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। नतीजों के साथ ही अभ्यर्थियों के लिए फाइनल आंसर की भी जारी हो गई है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) की ओर से उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET) का आयोजन 27 सितंबर को राज्य के 29 शहरों में हुई थी जिसके बाद अब बोर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से यूबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ukutet.com पर जारी हुआ है जहां से परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
नतीजों के साथ फाइनल आंसर की जारी
उत्तराखंड बोर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा के साथ ही फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई है। पेपर 1 एवं पेपर 2 की फाइनल आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में अलग-अलग जारी हुई है। इससे अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फाइनल आंसर की अंतिम मानी जाएगी और इस पर किसी भी प्रकार से आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती है।
स्कोरकार्ड ऐसे करें डाउनलोड
- उत्तराखंड टीईटी रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर UTET 2025 Applicant Login में जाएं।
- इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशिल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जाएगा जहां से आप अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं।
8717 अभ्यर्थी हुए परीक्षा में पास
उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET) पेपर 1 का रिजल्ट 38.20% और पेपर 2 का 19.96% रहा है। कुल 8717 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। एग्जाम में कुल 32752 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर 1 के लिए 14595 व दूसरे के लिए 24517 अभ्यर्थियों ने आनलाइन आवेदन किया था।। यूटीईटी प्रथम का रिजल्ट पिछले साल से बेहतर रहा, जबकि द्वितीय का कम रहा। यूबीएसई की ओर से यह परीक्षा कक्षा पहली से पांचवीं और कक्षा छठी से लेकर आठवीं शिक्षकों हेतु आयोजित कराई जाती है।
