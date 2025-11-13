UTET Result 2025: उत्तराखंड टीईटी रिजल्ट एवं फाइनल आंसर की जारी, 8717 अभ्यर्थी हुए पास

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) की ओर से उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET) का आयोजन 27 सितंबर को राज्य के 29 शहरों में हुई थी जिसके बाद अब बोर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से यूबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ukutet.com पर जारी हुआ है जहां से परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

नतीजों के साथ फाइनल आंसर की जारी उत्तराखंड बोर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा के साथ ही फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई है। पेपर 1 एवं पेपर 2 की फाइनल आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में अलग-अलग जारी हुई है। इससे अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फाइनल आंसर की अंतिम मानी जाएगी और इस पर किसी भी प्रकार से आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती है।