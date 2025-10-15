Language
    UPSSSC Technical Assistant Result 2025: टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां upsssc.gov.in से करें चेक

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:06 PM (IST)

    यूपीएसएसएससी की ओर से टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएसएसएससी की ओर से भर्ती परीक्षा का मुख्य परीक्षा का आयोजन 13 जुलाई को किया गया था। 

    UPSSSC Technical Assistant Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे अब यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    इस भर्ती परीक्षा के जरिये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी के कुल 3446 पदों पर भर्ती की जाएगी।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    यूपीएसएसएससी की ओर से टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी की मुख्य परीक्षा का 13 जुलाई, 2025 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। इसके साथ ही परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया गया था। 


    ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

    • टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेश ननबंर, जन्मतिथि कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट देखने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवशय निकाल लें। 
    सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, जन्मतिथि, रोल नबंर आदि की जांच अच्छे से कर लें। 