RPSC RAS Result: आरपीएससी आरएएस फाइनल रिजल्ट कभी भी हो सकता है जारी, Merit List इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर आर.ए.एस एवं आर.टी.एस. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए मंगलवार तक इंटरव्यू लिए गए थे। अब इस भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किये जायेंगे जहां से उम्मीदवार नतीजों की जांच कर पाएंगे। ध्यान रखें कि किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की जानकारी नहीं दी जाएगी।

मेरिट लिस्ट में दर्ज होगी ये डिटेल आरपीएससी की ओर से जारी की गई मेरिट लिस्ट में रोल नंबर एवं कैटेगरी दर्ज होगी। जो अभ्यर्थी लिस्ट में जगह प्राप्त करेंगे उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। 972 पदों पर होंगी नियुक्तियां आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए इंटरव्यू 21 अप्रैल से लिए जा रहे थे जो मंगलवार को संपन्न हुए हैं। इंटरव्यू के लिए कुल 2168 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए थे। इसमें से कुल 972 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।