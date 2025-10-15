RPSC RAS Result: आरपीएससी आरएएस फाइनल रिजल्ट कभी भी हो सकता है जारी, Merit List इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) की ओर से राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (RAS) परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता। रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज से मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर परिणाम की जांच कर सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर आर.ए.एस एवं आर.टी.एस. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए मंगलवार तक इंटरव्यू लिए गए थे। अब इस भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किये जायेंगे जहां से उम्मीदवार नतीजों की जांच कर पाएंगे। ध्यान रखें कि किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की जानकारी नहीं दी जाएगी।
मेरिट लिस्ट में दर्ज होगी ये डिटेल
आरपीएससी की ओर से जारी की गई मेरिट लिस्ट में रोल नंबर एवं कैटेगरी दर्ज होगी। जो अभ्यर्थी लिस्ट में जगह प्राप्त करेंगे उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
972 पदों पर होंगी नियुक्तियां
आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए इंटरव्यू 21 अप्रैल से लिए जा रहे थे जो मंगलवार को संपन्न हुए हैं। इंटरव्यू के लिए कुल 2168 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए थे। इसमें से कुल 972 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स
- आरपीएससी आरएएस रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।
- इसके बाद आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकेंगे।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण की गई थी। प्रीलिम एग्जाम के लिए 696969 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था जिसमें से 457927 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। प्रीलिम एग्जाम का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 19355 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। मेंस एग्जाम का आयोजन 20, 21 जुलाई 2024 को हुआ था वहीं रिजल्ट 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। भर्ती से संबंधित अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
कृपया धैर्य रखें।