Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPSSSC PET Scorcard 2025: यूपी पीईटी रिजल्ट जारी, स्कोरकार्ड तीन साल तक रहेगा वैलिड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:29 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से पीईटी परीक्षा का रिजल्ट 05 दिसंबर को जारी किया गया था। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    UPSSSC PET Scorcard 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: यूपी पीईटी 2025 परीक्षा का रिजल्ट 05 दिसंबर को जारी किया था। बता दें, इस परीक्षा में लगभग 19 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। यूपी पीईटी परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट psssc.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार पीईटी परीक्षा में प्राप्त अंक देख सकेंगे। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPSSSC PET Scorcard 2025: ऐसे डाउनलोड करें स्कोकार्ड

    जो उम्मीदवार यूपी पीईटी की परीक्षा में शामिल हुए थे और अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं। वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • यूपी पीईटी स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट psssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद 'UPSSSC PET scorcard 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • अब रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    स्कोरकार्ड तीन साल तक मान्य

    जो उम्मीदवार यूपी पीईटी की परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, उनका स्कोकार्ड तीन साल तक मान्य रहेगा। साथ ही अब वे उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न ग्रुप-सी परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। 

    इस डेट को हुई थी परीक्षा

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 06 और 07 सितंबर, 2025 को किया गया था। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के 1479 परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया गया था। 

    इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब तकनीकी सेवा, कनिष्ठ सहायक, अधिशासी अधिकारी, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, आबकारी सिपाही जैसे पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें: SSC CGL Result 2025: सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट यहां ssc.gov.in होगा एक्टिव, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड