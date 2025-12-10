Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SSC CGL Result 2025: सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट यहां ssc.gov.in होगा एक्टिव, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:05 PM (IST)

    एसएससी की ओर से टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकें ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    SSC CGL Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा में सफल हुए लाखों उम्मीदवारों को रिजल्ट का ब्रेसब्री से इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो SSC CGL Tier 1 Result 2025 जल्द ही जारी किया जा सकता है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे। एसएससी की ओर रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच आयोजित कराई गई थी। यह परीक्षा देशभर के लगभग 255 केंद्रों में आयोजित कराई गई थी। 

    ऐसे डाउनलोड कर सकेंगें सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट

    एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।

    • एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • रिजल्ट सेक्शन पर जाने के बाद SSC CGL Tier 1 Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
    • अब रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    रिजल्ट जारी होने के बाद

    एसएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार सीजीएल टियर-2 परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। टियर-2 परीक्षा कुल 200 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और कंप्यूटर आदि विषयों से 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा, रिजल्ट के साथ-साथ कैटेगरी वाइज कटऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपनी कैटेगरी अनुसार कटऑफ लिस्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

    यह भी पढ़ें: Railway JE Vacancy 2025: आरआरबी जेई के पदों पर रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट, इन स्टेप्स से जल्द कर लें अप्लाई