SSC CGL Result 2025: सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट यहां ssc.gov.in होगा एक्टिव, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा में सफल हुए लाखों उम्मीदवारों को रिजल्ट का ब्रेसब्री से इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो SSC CGL Tier 1 Result 2025 जल्द ही जारी किया जा सकता है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे। एसएससी की ओर रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा।

एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच आयोजित कराई गई थी। यह परीक्षा देशभर के लगभग 255 केंद्रों में आयोजित कराई गई थी। ऐसे डाउनलोड कर सकेंगें सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।