UPSSSC PET Result 2025: यूपी पीईटी रिजल्ट कब होगा जारी, चेक करें संभावित डेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 का आयोजन 6 एवं 7 सितंबर को राज्यभर में निर्धारित केंद्रों पर करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई थी। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही यूपीएसएसएससी की ओर से नतीजे ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी कर दिए जायेंगे। हालांकि, अभी तक ऑफिशियल रिजल्ट डेट की जानकारी साझा नहीं की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नतीजों से पहले फाइनल आंसर की हो सकती है जारी यूपीएसएसएससी की ओर से परिणाम घोषित किये जाने से पहले फाइनल आंसर की जारी की जा सकती है। ध्यान रखें कि फाइनल आंसर की अंतिम होगी और इस पर किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका नहीं दिया जायेगा।

इन स्टेप्स से स्कोरकार्ड कर सकेंगे डाउनलोड स्टेप 1: यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3: नए पेज पर अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके लॉग इन करना होगा।

स्टेप 4: अब आपका परिणाम और स्कोर कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।