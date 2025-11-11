UPSSSC PET Result 2025: यूपी पीईटी रिजल्ट कब होगा जारी, चेक करें संभावित डेट
यूपीएसएसएससी की ओर से पीईटी रिजल्ट 2025 की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। नतीजे जारी होते ही परीक्षार्थी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर लॉग इन डिटेल दर्ज करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इस बार से पीईटी स्कोरकार्ड की वैधता तीन वर्ष तक रहेगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 का आयोजन 6 एवं 7 सितंबर को राज्यभर में निर्धारित केंद्रों पर करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई थी। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही यूपीएसएसएससी की ओर से नतीजे ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी कर दिए जायेंगे। हालांकि, अभी तक ऑफिशियल रिजल्ट डेट की जानकारी साझा नहीं की गई है।
नतीजों से पहले फाइनल आंसर की हो सकती है जारी
यूपीएसएसएससी की ओर से परिणाम घोषित किये जाने से पहले फाइनल आंसर की जारी की जा सकती है। ध्यान रखें कि फाइनल आंसर की अंतिम होगी और इस पर किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका नहीं दिया जायेगा।
इन स्टेप्स से स्कोरकार्ड कर सकेंगे डाउनलोड
स्टेप 1: यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3: नए पेज पर अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
स्टेप 4: अब आपका परिणाम और स्कोर कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
3 साल तक वैध रहेगा स्कोरकार्ड
अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष से यूपी पीईटी का स्कोरकार्ड रिजल्ट जारी होने के बाद 3 साल तक वैध रहेगा। इस प्रकार से अब हर साल इस परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी राज्य में होने वाली ग्रुप सी भर्तियों में भाग लेने के लिए पात्र हो जाते हैं। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।