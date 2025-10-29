UPSSSC PET Result 2025: उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रिजल्ट कब और कहां होगा जारी, चेक करें संभावित डेट
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 का आयोजन 6 एवं 7 सितंबर को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद यूपीएसएसएससी की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक नतीजे अगले माह यानी नवंबर में जारी किये जा सकते हैं। हालांकि अभी तक आयोग की ओर से इस बारे में आधिकारिक डेट की घोषणा नहीं की गई है।
कहां और कैसे चेक कर सकेंगे परिणाम
यूपीएसएसएससी की ओर से रिजल्ट/ स्कोरकार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट नहीं भेजे जायेगा। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-
- यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
- नए पेज अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद आपका परिणाम और स्कोर कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
3 साल के लिए वैध रहेगा स्कोरकार्ड
इस वर्ष से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कोर की वैधता को बढ़ा दिया है। पहले इस स्कोरकार्ड की वैधता केवल एक वर्ष के लिए रहती थी लेकिन अब इसे तीन वर्ष कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक "उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-316/47-का-3-2025, दिनांक 28-04-2025 के क्रम में प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की तिथि से 03 वर्ष तक प्रभावी होंगे। इस भर्ती के स्कोरकार्ड से अभ्यर्थी राज्य में निकलने वाली समूह ग की भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे।
आपको बता दें कि इस परीक्षा में कुल 19 लाख 42 हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। भर्ती लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
