UPSSSC PET Result 2025: उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रिजल्ट कब और कहां होगा जारी, चेक करें संभावित डेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 का आयोजन 6 एवं 7 सितंबर को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद यूपीएसएसएससी की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक नतीजे अगले माह यानी नवंबर में जारी किये जा सकते हैं। हालांकि अभी तक आयोग की ओर से इस बारे में आधिकारिक डेट की घोषणा नहीं की गई है।

कहां और कैसे चेक कर सकेंगे परिणाम यूपीएसएसएससी की ओर से रिजल्ट/ स्कोरकार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट नहीं भेजे जायेगा। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-