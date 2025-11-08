UPSSSC PET Result 2025: जल्द जारी होगा उत्तर प्रदेश पीईटी परीक्षा का रिजल्ट, इन पांच स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन (UPSSSC) की ओर से आयोजित यूपी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) में लगभग 19 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 06 और 07 सितंबर, 2025 को आयोजित कराई गई थी। ऐसे में अब यूपी पीईटी परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि आयोग की ओर से रिजल्ट से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो यूपी पीईटी परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही नवंबर माह में जारी किया जाएगा।

जो उम्मीदवार ग्रुप-बी और ग्रुप-सी की इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर जल्द ही अपना रिजल्ट देख सकेंगे। UPSSSC PET Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट यूपी पीईटी 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। यूपी पीईटी परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को 'UPSSSC PET Result' रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। यूपी पीईटी परीक्षा पैटर्न यूपीएसएसएससी की ओर से पीईटी परीक्षा का आयोजन 06 और 07 सितंबर, 2025 को किया गया था। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, तर्क एवं तर्कशक्ति, सामान्य जागरूकता आदि विषय से 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पीईटी परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी।