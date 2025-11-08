Language
    Chandigarh NEET PG Counselling 2025: चंडीगढ़ नीट पीजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:09 PM (IST)

    चंडीगढ़ नीट पीजी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 10 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 15 नवंबर को जारी किया जाएगा।

    Chandigarh NEET PG Counselling 2025: यहां देखें जरूरी डेट्स।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH), चंडीगढ़ की ओर से नीट पीजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी हैं। जो उम्मीदवार नीट पीजी की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे और पीजी कोर्सेस में दाखिला लेना चाहते हैं, वे चंडीगढ़ में नीट पीजी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवार जीएससीएच की आधिकारिक वेबसाइट gmch.gov.in पर जाकर 10 नवंबर तक काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

    ऐसे करें नीट पीजी पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन

    चंडीगढ़ नीट पीजी की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • नीट पीजी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gmch.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर 'NEET PG Counselling 2025' रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद नीट पीजी रोल नबंर और व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रकिया को पूरा कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवशय निकाल लें।


    एप्लीकेशन फीस

    चंडीगढ़ नीट पीजी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 2,000 रुपये और एससी एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये निर्धारित की गई है। 

    नीट पीजी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित है। इसके अलावा, जीएससीएच की ओर से 15 नवंबर को अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही 08 दिसंबर, 2025 से पीजी कोर्सेस के लिए कक्षा शुरू हो जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले नीट पीजी काउंसलिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें, अन्यथा उम्मीदवारों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। 

