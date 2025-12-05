UPSSSC PET Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है यूपी पीईटी का रिजल्ट, डायरेक्ट upsssc.gov.in यहां से कर सकेंगे डाउनलोड
यूपीएसएसएससी की ओर से पीईटी परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक् ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: यूपीएसएसएससी (UPSSSC) की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो पीईटी-2025 परीक्षा का रिजल्ट किसी समय भी जारी किया जा सकता है। बता दें, UPSSSC PET परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 06 व 07 सितंबर को किया गया था। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के कुल 48 जिलों में 1479 परीक्षा केंद्रों में संचालित की गई थी। साथ ही इस परीक्षा में लगभग 19 लाख अभ्यर्थियो ने भाग लिया था।
यूपीएसएसएससी की ओर से रिजल्ट के साथ-साथ UPSSSC PET Scorecard भी जारी किया जाएगा। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पीईटी रिजल्ट अब किसी समय भी जारी किया जा सकता है। इसलिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को अवश्य संभाल कर रखें।
ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी की ओर से पीईटी का रिजल्ट किसी समय भी जारी किया जा सकता है। इसलिए उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यूपी पीईटी स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में भविष्य के लिए स्कोरकार्ड का एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
रिजल्ट जारी होने के बाद
यूपी पीईटी की परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली ग्रुप-बी और सी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही पीईटी स्कोरकार्ड तीन साल तक वैध माना जाएगा। आयोग की ओर से स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए एक सीमित समय दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को तय समय पर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करना होगा।
