NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इस दिन जारी होगा अलॉटमेंट रिजल्ट
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से आज यानी 05 दिसंबर से दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार पहले राउंड की काउंसलिंग में दाखिला नहीं ले सकें थे, वे अब नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवार नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए 05 दिसंबर से 09 दिसंबर के बीच रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
नीट पीजी दूसरे राउंड का शेड्यूल
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो इस प्रकार है।
|रजिस्ट्रेशन शुरू
|05 दिसंबर, 2025
|रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि
|09 दिसंबर, 2025
|च्वाइस फिलिंग की तिथि
|06 दिसंबर से लेकर 09 दिसंबर, 2025
|च्वाइस लॉकिंग करने का समय
|09 दिसंबर, 2025 (शाम 4 से रात 11:55 तक)
|सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग
|10 से 11 दिसंबर, 2025
|अलॉटमेंट रिजल्ट
|12 दिसंबर, 2025
|संस्थान में रिपोर्ट करने का समय
|13 से 21 दिसंबर, 2025
ऐसे करें दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन
एमसीसी की ओर से दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिग में रजिस्ट्रशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर NEET PG Counselling 2025 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज कर लें।
- इसके बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन करना होगा कॉलेज में रिपोर्ट
अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदावरों को अपने आंवटित संस्थान में दाखिला लेने व दस्तावेज सत्यापन के लिए 13 दिसंबर से 21 दिसंबर, 2025 के बीच कॉलेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेजों को अवश्य संभाल कर रखें।
