    NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इस दिन जारी होगा अलॉटमेंट रिजल्ट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:07 PM (IST)

    नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 05 दिसंबर से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार 09 दिसंबर तक दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस् ...और पढ़ें

    NEET PG Counselling 2025: इस दिन करना होगा कॉलेज में रिपोर्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से आज यानी 05 दिसंबर से दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार पहले राउंड की काउंसलिंग में दाखिला नहीं ले सकें थे, वे अब नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवार नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए 05 दिसंबर से 09 दिसंबर के बीच रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 

    नीट पीजी दूसरे राउंड का शेड्यूल

    मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो इस प्रकार है।

    रजिस्ट्रेशन शुरू  05 दिसंबर, 2025
    रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि  09 दिसंबर, 2025
    च्वाइस फिलिंग की तिथि  06 दिसंबर से लेकर 09 दिसंबर, 2025
    च्वाइस लॉकिंग करने का समय  09 दिसंबर, 2025 (शाम 4 से रात 11:55 तक)
    सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग  10 से 11 दिसंबर, 2025
    अलॉटमेंट रिजल्ट  12 दिसंबर, 2025
    संस्थान में रिपोर्ट करने का समय  13 से 21 दिसंबर, 2025

    ऐसे करें दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन

    एमसीसी की ओर से दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिग में रजिस्ट्रशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर NEET PG Counselling 2025 लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज कर लें।
    • इसके बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन करना होगा कॉलेज में रिपोर्ट

    अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदावरों को अपने आंवटित संस्थान में दाखिला लेने व दस्तावेज सत्यापन के लिए 13 दिसंबर से 21 दिसंबर, 2025 के बीच कॉलेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सामिल होने के लिए  जरूरी दस्तावेजों को अवश्य संभाल कर रखें। 

     

