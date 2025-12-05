SSC JHT Exam City Slip 2025: एसएससी ने जारी की सीएचटीई पेपर-2 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, और हिंदी प्रध्यापक परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार (SSC CHTE Paper-I) में सफल हुए थे। वे अब SSC CHTE Paper-II की परीक्षा में शामिल होने के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

SSC JTE Exam City Slip 2025: ऐसे डाउनलोड करें एग्जाम सिटी स्लिप एसएससी की ओर से SSC CHTE Paper-II के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। उम्मीदवरा यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।





एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

अब वेबसाइट के होमपेज पर एग्जाम सिटी स्लिप सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद SSC CHTE Paper-II City Slip पर क्लिक करें।

अब रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।

लॉगिन करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन होगी परीक्षा एसएससी की ओर से पेपर-2 का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 14 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। पेपर-2 में उम्मीदवारों से 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। यह एक डिस्क्रिप्टिव प्रकार का पेपर होगा। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 457 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।