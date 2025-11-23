UPSSSC PET Result 2025: प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रिजल्ट कभी भी हो सकता है जारी, अब 3 साल तक वैध रहेगा स्कोरकार्ड
यूपीएसएसएससी की ओर से पीईटी फाइनल आंसर की जारी होने के बाद अब रिजल्ट की घोषणा कभी भी की जा सकती है। नतीजे जारी होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। स्कोरकार्ड की वैधता 3 वर्ष तक रहेगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UP PET ) आयोजन राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 6 एवं 7 सितंबर 2025 को करवाया गया था। इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने के बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। आयोग की ओर से फाइनल उत्तर कुंजी पहले ही जारी की जा चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि अब रिजल्ट कभी भी घोषित किया जा सकता है।
कहां और कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट
यूपीएसएसएससी की ओर से रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर की जाएगी जहां से उम्मीदवार लॉग इन डिटेल दर्ज करके अपना स्कोरकार्ड प्राप्त कर सकेंगे, किसी भी परीक्षार्थी को पर्सनल रूप से नतीजों की जानकारी नहीं दी जाएगी।
रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स
- यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
- अब आपका परिणाम और स्कोर कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
3 साल तक वैध रहेगा स्कोरकार्ड
यूपीएसएसएससी की ओर से इस वर्ष से उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 के स्कोरकार्ड की वैधता 3 वर्ष कर दी गई है अर्थात अब अभ्यर्थी ग्रुप सी की भर्तियों में शामिल होने के लिए 3 वर्ष तक इसी स्कोरकार्ड का उपयोग कर सकेंगे।
लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द हो सकता है जारी
उत्तर प्रदेश में हाल में लेखपाल पदों को भरने के लिए काफी समय से बातचीत चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भर्ती से संबंधित प्रस्ताव आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है। प्रस्ताव पास होते ही यूपीएसएसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर इस भर्ती के लिए आवेदन लिए जा सकते हैं। लखनऊ से प्राप्त जानकारी के मुताबिक लेखपाल के लिए 8940 पद रिक्त हियँ जिसमें से दो प्रतिशत पदों को पदोन्नत करके भरा जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।