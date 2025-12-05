Language
    UPSSSC PET Result 2025 Link: यूपी पीईटी रिजल्ट upsssc.gov.in पर जारी, 1 क्लिक में यहां से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की ओर से यूपी पीईटी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in ...और पढ़ें

    UPSSSC PET Result 2025 OUT

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए आज का दिन निर्याणक रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा UPSSSC PET Result 2025 की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी पीईटी परीक्षा का आयोजन राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 6 एवं 7 सितंबर को करवाया गया था जिसमें 1941993 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

    कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट

    यूपीएसएसएससी की ओर से पीईटी रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी किया गया है। परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके नतीजों की जांच कर सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की डिटेल साझा नहीं की जाएगी।

    स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • स्टेप 1: यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर विजिट करना है।
    • स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना है।
    • स्टेप 3: इसके बाद अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके लॉग इन करना है।
    • स्टेप 4: अब आपका परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    UPSSSC PET Result 2025 Link

    3 सालों तक वैध रहेगा एक ही स्कोरकार्ड

    यूपीएसएसएससी की ओर से इस बार से नया रूल लागू किया गया है। इसके तहत अब इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का स्कोरकार्ड 3 वर्षों तक के लिए वैध रहेगा। इस परीक्षा के स्कोरकार्ड द्वारा उम्मीदवार राज्य में लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड तथा ग्रुप 'सी' के अंतर्गत आने वाले अन्य पदों की भर्ती के लिए आवेदन के लिए योग्य हो जाते हैं। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    25 लाख से अधिक आये थे आवेदन
    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए 2531996 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें से कुल 19 लाख 41 हजार 993 अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए थे।

