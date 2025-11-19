Language
    UPSSSC PET 2025: यूपी पीईटी फाइनल आंसर की जारी, यहां upsssc.gov से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 02:50 PM (IST)

    यूपीएसएसएससी की ओर से UPSSSC PET Final Answer Key 2025 की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.upsssc.gov.in पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

    UPSSSC PET Final Answer Key 2025: ऐसे डाउनलोड करें फाइनल आंसर-की।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से आयोजित Preliminary Eligibility Test 2025 (PET) परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार UPSSSC PET परीक्षा में उपस्थित हुए थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, फाइनल आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है। इसके साथ ही पीईटी परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के कुल 1,479 परीक्षा केंद्रों में किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे डाउनलोड करें फाइनल आंसर-की

    यूपीएसएसएससी की ओर से UPSSSC PET परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से यूपी पीईटी परीक्षा की फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

    • यूपी पीईटी परीक्षा की फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर आंसर-की सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब 'UPSSSC PET Final Answer Key 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी।
    • आंसर-की डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    यूपी पीईटी परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के कुल 1,479 परीक्षा केंद्रों में 06 एवं 07 सितंबर, 2025 को किया गया था। यूपी पीईटी परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही यह परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी।

    कब जारी होगा पीईटी रिजल्ट

    यूपी पीईटी रिजल्ट से संबंधित यूपीएसएसएससी की ओर से अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो यूपी पीईटी परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट की ताजा अपडेट देखने के लिए समय-समय पर यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करते रहें। 

    बता दें, पीईटी परीक्षा स्कोरकार्ड की वैधता को अब तीन वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। 

