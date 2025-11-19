UPSSSC PET 2025: यूपी पीईटी फाइनल आंसर की जारी, यहां upsssc.gov से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से आयोजित Preliminary Eligibility Test 2025 (PET) परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार UPSSSC PET परीक्षा में उपस्थित हुए थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, फाइनल आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है। इसके साथ ही पीईटी परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के कुल 1,479 परीक्षा केंद्रों में किया गया था।