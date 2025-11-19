Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NIFT 2026: निफ्ट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द होंगे स्टार्ट, फीस व योग्यता की जानकारी यहां देखें

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:14 PM (IST)

    एनटीए की ओर से NIFT 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो जल्द ही एक्टिव की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निफ्ट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। साथ ही आवेदन करने के लिए फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    NIFT 2026: ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपका भी फैशन क्षेत्र में रुझान है और इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप NIFT 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें, हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाती है। हालांकि अभी एनटीए की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। एनटीए जल्द ही  NIFT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को ओपन करेगा। ऐसे में जो उम्मीदवार NIFT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    इतनी जमा करनी होगी फीस

    आवेदन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए सामान्य उम्मीदवारों को 3,000 रुपये और एससी एवं एसटी और महिला उम्मीदवारों को 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा करना होगा। बता दें, रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान न करने पर फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

    कौन कर सकते हैं अप्लाई

    NIFT 2026 में आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने कक्षा बारहवीं 2026 में पूरी की हो। साथ ही आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है।


    NIFT 2026: इन स्टेप्स से कर सकेंगे खुद अप्लाई

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्त बताए गए है, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार NIFT 2026 के लिए ऑनलाइ रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nift.ac.in पर जाकर विजिट करना होगा
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'NIFT 2026' ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद आवश्यक जानकारी दो दर्ज करना होगा।
    • अब निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    परीक्षा पैटर्न

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। लिखित परीक्षा दो भाग में आयोजित कराई जाती है। पहले भाग में सामान्य योग्यता और दूसरे भाग में क्रिएटिव एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। 

    यह भी पढ़ें: RRB JE Vacancy 2025: पदों में बढ़ोतरी के साथ आवेदन करने की लास्ट डेट भी एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई