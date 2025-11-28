UP PET Result 2025: इस वेबसाइट upsssc.gov.in पर एक्टिव होगा यूपी पीईटी का रिजल्ट, इन पांच स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की यूपी पीईटी परीक्षा में शामिल हुए 19 लाख अभ्यर्थियों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। यूपी पीईटी परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 06 एवं 07 सितंबर, 2025 के बीच किया गया था। हालांकि रिजल्ट जारी होने से संबंधित फिलहाल कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन तमाम रिपोर्ट्स की मानें, तो UPSSSC PET result link जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार रिजल्ट के साथ-साथ UPSSSC PET Scorecard और UP PET merit list 2025 भी देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

UP PET Result 2025: इन पांच स्टेप्स से डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट यूपी पीईटी 2025 परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मदद के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं।

यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 देखने व डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।

अब वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इन पदों के लिए कर सकेंगे अप्लाई यूपी पीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार लेखपाल, जूनियर अस्सिटेंट, वीडीओ, क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड आदि पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य हो जाएंगे। बता दें, यूपी पीईटी परीक्षा का स्कोरकार्ड तीन वर्षों तक वेलिड रहेगा।