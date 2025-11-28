Language
    Bihar STET Answer Key 2025: बिहार एसटीईटी ऑब्जेक्शन विंडो आज हो जाएगी बंद, इन स्टेप्स से जल्द दर्ज कर लें आपत्ति

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:21 PM (IST)

    बिहार एसटीईटी में ऑब्जेक्शन दर्ज करने का उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। बता दें, इससे पहले ऑब्जेक्शन दर्ज करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर निर्धारित की गई थी। उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए ऑब्जेक्शन फीस का भुगतान भी करना होगा।

    Bihar STET Answer Key 2025: ऐसे दर्ज करें आपत्ति।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET) 2025 के लिए ऑब्जेक्शन विंडो आज बंद कर दी जाएगी। जो उम्मीदवार बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है, वे केवल आज यानी 28 नवंबर तक ही अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले Bihar STET 2025 में ऑब्जेक्शन दर्ज करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 28 नवंबर कर दिया गया है। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए बोर्ड की ओर से एक दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से (Bihar STET) 2025 परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर-की 24 नवंबर को जारी की गई थी।

    Bihar STET Answer Key 2025: ऐसे दर्ज करे ऑब्जेक्शन

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आज (Bihar STET) 2025 परीक्षा के लिए ऑब्जेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी। ऐसे में यहां उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां ऑब्जेक्शन दर्ज करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।

    • ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या bsebstet.org पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'BSEB STET objection window' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगे गए लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करें।
    • इसके बाद उस प्रश्न का चयन करें, जिसके लिए आप ऑब्जेक्शन दर्ज करना चाहते हैं।
    • अब उत्तर के साक्ष्य को दर्ज करें।
    • इसके बाद ऑब्जेक्शन फीस को दर्ज करें।
    • ऑब्जेक्शन फीस जमा करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    कितनी जमा करनी होगी ऑब्जेक्शन फीस

    जो उम्मीदवार ऑब्जेक्शन दर्ज करना चाहते हैं, उन्हें प्रति प्रश्न ऑब्जेक्शन फीस का भुगतान भी करना होगा। सभी उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन फीस 50 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, बिहार एसटीईटी परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 04 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच करवाया गया था।

