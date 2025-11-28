Bihar STET Answer Key 2025: बिहार एसटीईटी ऑब्जेक्शन विंडो आज हो जाएगी बंद, इन स्टेप्स से जल्द दर्ज कर लें आपत्ति

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET) 2025 के लिए ऑब्जेक्शन विंडो आज बंद कर दी जाएगी। जो उम्मीदवार बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है, वे केवल आज यानी 28 नवंबर तक ही अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले Bihar STET 2025 में ऑब्जेक्शन दर्ज करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 28 नवंबर कर दिया गया है। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए बोर्ड की ओर से एक दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से (Bihar STET) 2025 परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर-की 24 नवंबर को जारी की गई थी। Bihar STET Answer Key 2025: ऐसे दर्ज करे ऑब्जेक्शन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आज (Bihar STET) 2025 परीक्षा के लिए ऑब्जेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी। ऐसे में यहां उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां ऑब्जेक्शन दर्ज करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।