UPSSSC JA Result 2025: यूपी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम रिजल्ट जारी, 90336 अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए चयनित

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर जूनियर असिस्टेंट भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार तुरंत ही यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके परिणाम की जांच कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी मेंस एग्जाम में सफल हुए हैं वे टाइपिंग टेस्ट के लिए सफल माने जायेंगे। जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम का आयोजन 29 जून 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था।

