    UPSSSC JA Result 2025: यूपी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम रिजल्ट जारी, 90336 अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए चयनित

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:52 AM (IST)

    यूपीएसएसएससी सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर- मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम जारी होने के साथ ही आयोग की ओर से कटऑफ भी जारी किया गया है। रिजल्ट के आधार पर टाइपिंग टेस्ट के लिए कुल 90336 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर जूनियर असिस्टेंट भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार तुरंत ही यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके परिणाम की जांच कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी मेंस एग्जाम में सफल हुए हैं वे टाइपिंग टेस्ट के लिए सफल माने जायेंगे। जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम का आयोजन 29 जून 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था।

    टाइपिंग टेस्ट के लिए 90336 अभ्यर्थी चयनित

    यूपीएसएसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक टाइपिंग टेस्ट के लिए कुल 90336 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक 5370 पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 05 गुना (समान कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुये) अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। टाइपिंग टेस्ट के लिए डेट्स का एलान जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जायेगा।

    रिजल्ट के साथ कटऑफ भी जारी

    यूपीएसएसएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही कटऑफ भी जारी कर दिया गया है। टाइपिंग टेस्ट के लिए कटऑफ कैटेगरी के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए 41.25, अनुसूचित जाति के लिए 41.25, अनुसूचित जनजाति के लिए 33.50, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 41.25, और आर्थिक रूप से कमजोर वगों के लिए (EWS) 41.25 निर्धारित किया गया है। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है। 

