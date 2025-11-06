UPSSSC Forest Guard Admit Card Link: यूपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (UPSSSC) की ओर से फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन भी अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे तुरंत ही यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। UPSSSC Forest Guard Admit Card Download करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

परीक्षा 9 नवंबर को होगी आयोजित उत्तर प्रदेश वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को करवाया जायेगा। एग्जाम लखनऊ एवं झांसी में स्थित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। एग्जाम टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगी।

सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रति एवं एक ओरिजिनल वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से एक) साथ लेकर जाएं जिससे कि आपका वेरिफिकेशन हो सके।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड यूपीएसएसएससी फॉरेस्ट गार्ड एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

अब रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एवं दिया गया कोड दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। UPSSSC Forest Guard Admit Card 2025 Download Link