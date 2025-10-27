UPSSSC Exam Calendar 2025-26: यूपीएसएसएससी कैलेंडर हुआ जारी, फरवरी तक 8 परीक्षाओं का होगा आयोजन, देखें डिटेल
यूपीएसएसएससी की ओर से नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है। अभ्यर्थी इस पेज से सभी 8 भर्तियों की परीक्षा तिथि एवं समय की डिटेल हासिल कर सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली।उत्तर प्रदेश सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC) की ओर से नवंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। UPPSC Exam Calendar के मुताबिक इस दौरान कुल 8 भर्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। विभिन्न भर्तियों की एग्जाम डेट के साथ ही परीक्षाओं के समय की जानकारी भी साझा की गई है। अभ्यर्थी यूपीएसएसएससी एग्जाम कैलेंडर ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in या इस पेज पर दिए डायरेक्ट PDF लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
डेट वाइज जानें किस डेट में होगी किस भर्ती की परीक्षा
यूपीएसएसएससी एग्जाम कैलेंडर 2025-26 के सभी एग्जाम के नाम और उनकी एग्जाम डेट की जानकारी नीचे दी गई टेबल से प्राप्त कर सकते हैं।
|भर्ती का नाम
|परीक्षा का प्रकार
|डेट एवं समय
|जीव रक्षक मुख्य परीक्षा (प्रा० अ०प०-2022)/09
|लिखित परीक्षा
|09 नवंबर 2025 (सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक)
|
मानचित्रक मुख्य परीक्षा (प्रा० अ०प०- 2022)/10
|लिखित परीक्षा
|16 नवंबर 2025 (सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक)
|
मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2022)/08
|लिखित परीक्षा
|16 नवंबर 2025 (अपरान्ह 3 बजे से शाम 5 बजे तक)
|सहायक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0 प0-2021)/09
|टाइपिंग टेस्ट
|22 नवंबर 2025
|सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर- मुख्य परीक्षा (प्रा० अ०प०- 2022)/07
|टाइपिंग टेस्ट
|23 नवंबर से 17 दिसंबर 2025
|11-परीक्षा/2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2023)/11
|लिखित परीक्षा
|11 जनवरी 2026 (सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक)
|13-परीक्षा/2024, आशुलिपिक मुख्य परीक्षा (प्रा० अ०प०-2023)/13
|लिखित परीक्षा
|18 जनवरी 2026 (सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक)
|12-परीक्षा/2024, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/12
|लिखित परीक्षा
|1 फरवरी 2026 (सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक)
यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2025-26: PDF Link
सभी अभ्यर्थी भर्ती डेट के अनुसार अपनी तैयारियों को तेज कर सकते हैं ताकी वे आसानी से इसमें सफलता प्राप्त करके सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।