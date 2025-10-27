UPSSSC Exam Calendar 2025-26: यूपीएसएसएससी कैलेंडर हुआ जारी, फरवरी तक 8 परीक्षाओं का होगा आयोजन, देखें डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली।उत्तर प्रदेश सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC) की ओर से नवंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। UPPSC Exam Calendar के मुताबिक इस दौरान कुल 8 भर्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। विभिन्न भर्तियों की एग्जाम डेट के साथ ही परीक्षाओं के समय की जानकारी भी साझा की गई है। अभ्यर्थी यूपीएसएसएससी एग्जाम कैलेंडर ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in या इस पेज पर दिए डायरेक्ट PDF लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।