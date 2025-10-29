UPSSSC Assistant Store Keeper Result 2025: असिस्टेंट स्टोर कीपर परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन पांच स्टेप्स से करें तुरंत डाउनलोड
यूपीएसएसएससी की ओर से आज यानी 29 अक्टूबर को असिस्टेंट स्टोर कीपर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन 13 अप्रैल, 2025 को किया गया था। उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से असिस्टेंट स्टोर कीपर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, यूपीएसएसएससी की ओर से असिस्टेंट स्टोर कीपर भर्ती परीक्षा का आयोजन कुल 200 पदों के लिए किया गया था, जिसका रिजल्ट अब आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
यूपीएसएसएससी की ओर से असिस्टेंट स्टोर कीपर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस डेट को हुई थी परीक्षा
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से असिस्टेंट स्टोर कीपर भर्ती परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13 अप्रैल, 2025 को किया गया था। परीक्षा में उम्मीदवारों से हिंदी, सामान्य जागरूकता, कॉमन इंटेलिजेंस टेस्ट आदि विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई थी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का प्रावधान भी किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 200 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, रोल नंबर, परीक्षा में प्राप्त अंक आदि की जांच अच्छे से कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।
