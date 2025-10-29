UPSC Geo-Scientist Final Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया जियो साइंटिस्ट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट, यहां upsc.gov.in से करें तुरंत चेक

इस दिन हुई थी परीक्षा

यूपीएससी की ओर से स्टेज-I की परीक्षा 09 फरवरी, 2025 को आयोजित कराई गई थी। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से 400 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 21 और 22 जून, 2025 को किया गया था, जिसमें उम्मीदवारों से सामान्य अध्ययन और संबंधित विषय से 600 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा, मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 200 अंकों सा साक्षात्कार भी आयोजित किया गया था।