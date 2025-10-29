Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPSC Geo-Scientist Final Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया जियो साइंटिस्ट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट, यहां upsc.gov.in से करें तुरंत चेक

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    यूपीएससी की ओर से आज यानी 29 अक्टूबर को कंबाइंड जियो साइंटिस्ट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    UPSC Geo-Scientist Final Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आयोजित कंबाइंड जियो साइंटिस्ट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदावर यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां से डाउनलोड करें डायरेक्ट रिजल्ट

    UPSC Geo-Scientist Final Result 2025: इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

    यूपीएससी की ओर से जियो साइंटिस्ट फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहां उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए कुछ आसान स्टेप्स बताए गए है, जिनकी मदद से उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर फाइनल रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद 'Combined Geo-Scientist (Main) Examination, 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    यूपीएससी की ओर से स्टेज-I की परीक्षा 09 फरवरी, 2025 को आयोजित कराई गई थी। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से 400 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 21 और 22 जून, 2025 को किया गया था, जिसमें उम्मीदवारों से सामान्य अध्ययन और संबंधित विषय से 600 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा, मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 200 अंकों सा साक्षात्कार भी आयोजित किया गया था।

    सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने नाम के साथ-साथ रोल नंबर की जांच ध्यान से कर लें। 

    यह भी पढ़ें: IBPS Clerk Result 2025: जल्द ही जारी होगा क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, यहां ibps.in से कर सकेंगे डाउनलोड