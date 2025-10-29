IBPS Clerk Result 2025: जल्द ही जारी होगा क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, यहां ibps.in से कर सकेंगे डाउनलोड
आईबीपीएस की ओर से क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट) प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही इस भर्ती परीक्षा के तहत कुल 13533 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट) प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आदि को दर्ज करना होगा।
इस दिन हुई थी परीक्षा
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 04, 05 और 11 अक्तूबर, 2025 को किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग विषय से 100 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे।
IBPS Clerk Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट
आईबीपीएस की ओर से क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
- क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आदि को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इतने पदों पर होगी भर्ती
आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक पहले क्लर्क के कुल 10277 पदों पर नियुक्ति की जानी थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। आईबीपीएस की नई अधिसूचना के तहत अब क्लर्क कुल 13533 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
रिजल्ट जारी होने के बाद
आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से जनरल व वित्तीय जागरूकता, अंग्रेजी, रीजनिंग और मात्रात्मक योग्यता विषय से 200 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी।
