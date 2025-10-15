UPSC NDA NA I Result 2025: यूपीएससी एनडीए एनए 1 में चयनित अभ्यर्थियों के मार्क्स जारी, नाम वाइज लिस्ट यहां करें चेक
संघ लोक सेवा आयोग की ओर से यूपीएससी एनडीए 1 फाइनल रिजल्ट (मार्क्स सहित) जारी कर दिया गया है। भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके नतीजे चेक करने के साथ ही अपने द्वारा प्राप्त मार्क्स की डिटेल भी हासिल कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएससी की ओर से एनडीए और एनए 1 भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को का फाइनल रिजल्ट (मार्क्स सहित) जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपने मार्क्स की डिटेल नाम वाइज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं।
पीडीएफ में दर्ज है ये डिटेल
यूपीएससी की ओर से जारी की गई लिस्ट में सीरियल नंबर, चयनित उम्मीदवारों का रोल नंबर, नाम के साथ ही रिटेन टेस्ट में प्राप्त अंक, एसएससी में प्राप्त अंक और टोटल प्राप्तांक दर्ज है।
इन स्टेप्स से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट
- यूपीएससी एनडीए एनए 1 मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करें।
- होम पेज पर What’s New में Marks of Recommended Candidates: National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2025 पर क्लिक करें।
- इसके बाद नए पेज पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें।
- अब स्क्रीन पर लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आप नाम के अनुसार परीक्षा एवं एसएसबी में प्राप्त अंकों की डिटेल हासिल कर सकते हैं।
कितने पदों पर होगी भर्ती
यूपीएससी की ओर से इस भर्ती के माध्यम से कुल 406 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से एनडीए के तहत आर्मी में 208 पदों, नेवी में 42 पदों और एवं एयरफोर्स में 120 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अतिरिक्त एनए (10+2 कैडेट एंट्री) के तहत कुल 36 पदों पर भर्ती की जाएगी।
यूपीएससी एनडीए-एनए 2 रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी
यूपीएससी की ओर से एनडीए एवं एनए 2 2025 एग्जाम का आयोजन 14 सितंबर 2025 को करवाया गया था। अब इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। चूंकि एग्जाम संपन्न होने के बाद रिजल्ट 15 से 20 दिनों में जारी किया जाता है, ऐसे में अनुमान है की नतीजे इस सप्ताह में घोषित कर दिए जायेंगे।
