UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी एनडीए-एनए रिजल्ट जल्द हो सकता जारी, डायरेक्ट लिंक upsc.gov.in पर होगा एक्टिवेट

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से इस वीक में NDA NA 2 Result 2025 घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जायेगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे। जो उम्मीदवार रिटेन टेस्ट में सफलता प्राप्त करेंगे वे SSB इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएससी की ओर से एनडीए एवं एनए 2 2025 एग्जाम का आयोजन 14 सितंबर 2025 को करवाया गया था। अब इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। चूंकि एग्जाम संपन्न होने के बाद रिजल्ट 15 से 20 दिनों में जारी किया जाता है, ऐसे में अनुमान है की नतीजे इस सप्ताह में घोषित कर दिए जायेंगे।

रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया जायेगा। नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होंगे जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे। परिणाम के साथ कटऑफ भी होगा जारी यूपीएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही कटऑफ अंक भी जारी किये जायेंगे। जो परीक्षार्थी कैटेगरी वाइज निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे केवल वे SSB इंटरव्यू के लिए सफल माने जायेंगे।

रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स यूपीएससी एनडीए एवं एनए 2 रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर whats new सेक्शन में जाकर रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आपको अगले पेज पर रिजल्ट के पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आप पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

ध्यान रखें कि पीडीफ में केवल सफल अभ्यर्थियों के ही रोल नंबर दर्ज होंगे।

कुल 406 पदों के लिए हो रही है भर्ती यूपीएससी की ओर से इस भर्ती के माध्यम से कुल 406 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से एनडीए के तहत आर्मी में 208 पदों, नेवी में 42 पदों और एवं एयरफोर्स में 120 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अतिरिक्त एनए (10+2 कैडेट एंट्री) के तहत कुल 36 पदों पर भर्ती की जाएगी।