    UPSC ESE Pre Exam Date 2025: इंजीनियरिंग सर्विस प्रारंभिक परीक्षा की एग्जाम डेट जारी, इस दिन होगी परीक्षा

    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:44 PM (IST)
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:44 PM (IST)

    यूपीएससी की ओर से UPSC ESE Pre 2025 की परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। यूपीएससी की ओर से परीक्षा का आयोजन 08 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। साथ ही परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे।

    UPSC ESE Pre Exam Date 2025: दो शिफ्ट में होगी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस प्रारंभिक में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे जल्द ही इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बता दें, यूपीएससी की ओर से इस परीक्षा के माध्यम से कुल 474 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम डेट्स देख सकते हैं। 

    इस दिन होगी प्रारंभिक परीक्षा

    यूपीएससी की ओर से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 08 फरवरी को किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा का लक्ष्य योग्य इंजीनियर के कुल 474 उम्मीदवारों की नियुक्ति करना है। 

    दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

    यूपीएससी की ओर से यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। सामान्य अध्ययन और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पेपर-I की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से लेकर सुबह 11.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी, जबकि पेपर-2 परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

    प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न

    प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होंगे। सामान्य अध्ययन और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पेपर-I से 200 अंकों के प्रश्न जाएंगे। प्रश्न हल करने के लिए उम्मीदवारों को दो घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा, पेपर-2 में उम्मीदवारों से 300 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए उम्मीदवारों को तीन घंटे का समय दिया जाएगा। इस परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। साथ ही इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जागा। 

    मुख्य परीक्षा का पैटर्न

    मुख्य परीक्षा में भी दो पेपर होंगे। यह परीक्षा कुल 600 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। पेपर-1 और पेपर-2 में 300-300 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए उम्मीदवारों को तीन घंटे का समय दिया जाएगा। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 200 अंकों का इंटरव्यू भी आयोजित कराया जाएगा।



