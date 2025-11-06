SBI PO Mains Result 2025: प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां sbi.co.in से कर सकते हैं डाउनलोड
एसबीआई की ओर से आज यानी 06 नवंबर को प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर SBI PO Mains 2025 परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब साइकोमेट्रिक टेस्ट में शामिल हो सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार एसबीआई की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, एसबीआई की ओर से मुख्य परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अब तीसरा चरण यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जल्द ही आमंत्रित किया जाएगा।
SBI PO Mains Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट
एसबीआई की ओर से पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर लेटेस्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
रिजल्ट के बाद
एसबीआई पीओ की मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अब जल्द ही साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे साइकोमेट्रिक और इंटरव्यू टेस्ट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।
इस दिन हुई थी मुख्य परीक्षा
एसबीआई की ओर से पीओ मुख्य परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर, 2025 को किया गया था। साथ ही इस परीक्षा के माध्यम से कुल 541 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, सामान्य जागरूकता, बैंकिंग का ज्ञान और अंग्रेजी विषय से 200 अंकों के 170 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा 3 घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी, जिसमें गलत उत्तर लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन किया गया था।
