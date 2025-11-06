SBI PO Mains Result 2025: प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां sbi.co.in से कर सकते हैं डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार एसबीआई की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, एसबीआई की ओर से मुख्य परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अब तीसरा चरण यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जल्द ही आमंत्रित किया जाएगा।