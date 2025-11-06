Bihar Board Time Table 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक, इंटरमीडिएट डेटशीट जल्द हो सकती है जारी, फरवरी में संपन्न होंगी परीक्षाएं

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार बोर्ड देशभर में सबसे पहले बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जाना जाता है। ऐसे में अनुमान है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से सेकेंडरी (10th) एवं सीनियर सेकेंडरी (12th) बोर्ड एग्जाम के लिए डेट शीट जल्द ही जारी की जा सकती है। BSEB Bihar Board Date Sheet 2026 ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जाएगी।

इस बार भी फरवरी में आयोजित हो सकती हैं परीक्षाएं बिहार बोर्ड द्वारा हर वर्ष दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाओं का आयोजन फरवरी माह में किया जाता है। पिछले वर्ष दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 17 से 25 फरवरी एवं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 से 12 फरवरी तक आयोजित की गई थीं।

सेंट अप एग्जाम इन डेट्स में होगा संपन्न बिहार बोर्ड की ओर से सेंट अप एग्जाम (प्री-बोर्ड) के लिए डेटशीट जारी की जा चुकी है। सेंट अप 10th क्लास की परीक्षाएं 19 नवंबर से 22 नवंबर 2025 तक एवं 12th क्लास की प्री बोर्ड परीक्षाएं 19 से 26 नवंबर तक आयोजित की जाएंगी।

प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी हो सकते हैं संपन्न बिहार बोर्ड की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन जनवरी माह में करवाया जा सकता है। रिजल्ट मार्च में होगा घोषित! बिहार बोर्ड देश में सबसे पहले परीक्षा संपन्न करवाने के साथ ही रिजल्ट जारी करने में वे भी आगे रहता है। एग्जाम संपन्न होने के एक महीने के अंदर बोर्ड की ओर से कॉपियों की जांच कर ली जाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि मार्च माह के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। पिछले वर्ष 10th क्लास का रिजल्ट 25 मार्च एवं 12th क्लास का रिजल्ट 29 मार्च को घोषित किया गया था।