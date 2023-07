UPSC EPFO Result 2023: घोषित हुआ यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती परीक्षा परिणाम, चेक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

UPSC EPFO Result 2023 यूपीएससी ईपीएफओ 2023 ईओ एओ और एपीएफसी परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई को किया गया था। वहीं अब नतीजे जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि ईपीएफओ इस परीक्षा के माध्यम से एनफोर्समेंट ऑफिसर/ अकाउंट्स ऑफिसर (एओ) की 418 और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (एपीएफसी) की 159 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

UPSC EPFO Result 2023: यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती परीक्षा परिणाम किया जारी