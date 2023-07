Success Story: UPSC क्रैक करना है तो गांठ बांध लें IAS दिव्या मित्तल की ये 5 बातें, सक्सेस पाने में करेगी मदद

एजुकेशन डेस्क। Success Story: सक्सेस स्टोरी कॉलम में हम आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अफसरों की कहानियां बताते हैं। हम यह बताते हैं कि देश की सबसे बड़ी और मुश्किल परीक्षाओं में शुमार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कैसे उन्होंने सफलता हासिल की। इस दौरान उनकी रणनीति क्या थाी। उन्हें क्या-क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी क्रम में आज हम आपको देश की सबसे टफ परीक्षा आईएएस परीक्षा में कैसे सफलता पाएं, इसके लिए कुछ टिप्स लेकर आएं। यह आसान और जरूरी टिप्स दिए हैं आईएएस अफसर दिव्या मित्तल ने, जो कि फिलहाल में मिर्जापुर में जिला मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से तैयारी के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखने का कहा है। आइए डालते हैं एक नजर।

I have cleared some of the toughest entrance tests in the country like that for IIT, IIM, IAS. It is not that I was not distracted during studies, but I overcame those distractions.



Small tips on how to overcome distractions and get great focus



A thread🧵