UPSC: यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड यहां से करें डाउनलोड, इन डेट्स में होगा पर्सनैलिटी टेस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट एडमिट कार्ड (e-Summon Letter for Personality Test) यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.gov.in पर जाकर या इस पेज पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

इन डेट्स में होगा पर्सनैलिटी टेस्ट यूपीएससी की ओर पहले राउंड में कुल 649 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए जायेंगे। इंटरव्यू प्रक्रिया 8 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी जो 19 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इंटरव्यू दो सेशन में लिए जायेंगे। पहले सेशन के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे एवं दूसरे सेशन के लिए रिपोर्टिंग टाइमिंग दोपहर 1 बजे निर्धारित की गई है।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आपको रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कैप्चा कोड भरकर Next बटन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। UPSC e-Summon Letter for Personality Test (डायरेक्ट लिंक)