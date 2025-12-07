UPSC EPFO Answer Key 2025: यूपीएससी ईपीएफओ आंसर की जल्द होगी जारी, डायरेक्ट लिंक upsc.gov.in पर होगा उपलब्ध
यूपीएससी की ओर से ईपीएफओ परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को करवाया गया था। जिसके बाद अब कभी भी उत्तर कुंजी जारी होने का अनुमान है। आंसर की द्वारा अभ्यर्थी अ ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से प्रोविजनल आंसर की जल्द ही जारी की जा सकती है। उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी होगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी से अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर पाएंगे और साथ ही परीक्षा में प्रदर्शन का आंकलन कर सकेंगे।
तय तिथियों में दर्ज कर सकेंगे आपत्ति
आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों के मिलान के दौरान अगर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो तय तिथियों में उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकेंगे। आपत्ति ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की जा सकेगी।
कैसे कर सकेंगे अंकों की गणना
आपको बता दें कि यूपीएससी ईपीएफओ परीक्षा कुल 300 अंकों के लिए हुई थी। ऐसे में अभ्यर्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए अपने आप को 2.5 अंक दें और प्रत्येक गलत उत्तर होने पर उसमें से 0.33 (1/3) की कटौती करें। अंत में बचे हुए अंकों की गणना करें इससे आपके प्राप्त अंकों की जानकारी हासिल हो जाएगी।
आंसर की डाउनलोड करने की स्टेप्स
- यूपीएससी ईपीएफओ आंसर की 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको आंसर की से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर उत्तर कुंजी ओपन हो जाएगी।
- इसके बाद आप इसे डाउनलोड करके प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे।
यूपीएससी ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर (EO)/ एकाउंट ऑफिसर्स (AO), असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को करवाया गया था। लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
