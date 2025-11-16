UPSC CSE: यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू DAF फॉर्म भरने के लिए विंडो ओपन, शेड्यूल जल्द जारी होने की उम्मीद

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। मेंस एग्जाम में कुल 2736 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की थी जो अब इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए यूपीएएसी की ओर से डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF) फॉर्म भरने के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में चयनित अभ्यर्थी जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंटरव्यू में शामिल होने के लिए लॉग इन करना अनिवार्य आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को DAF फॉर्म भरना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए लॉग इन नहीं करेंगे उनको इंटरव्यू में शामिल होने से रोक दिया जायेगा और उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थी जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भर सकता हैं। जिन उम्मीदवारों को फॉर्म में कुछ चेंज नहीं करना है वे भी लॉग इन करके फॉर्म को दोबारा सबमिट अवश्य कर लें।

इंटरव्यू शेड्यूल जल्द होगा जारी यूपीएससी की ओर से इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए शेड्यूल की घोषणा जल्द ही घोषित किया जा सकता है। इंटरव्यू यूपीएससी कार्यालय दिल्ली में लिए जायेंगे जिसके लिए संभावित महीना जनवरी 2026 है। सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड साक्षात्कार डेट से कुछ दिन पूर्व ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे।