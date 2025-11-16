Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPSC CSE: यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू DAF फॉर्म भरने के लिए विंडो ओपन, शेड्यूल जल्द जारी होने की उम्मीद

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:56 AM (IST)

    यूपीएससी की ओर से सिविल सर्विसेज इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF) भरने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से जल्द से जल्द लॉग इन करके प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। साक्षात्कार जनवरी 2026 माह में हो सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू DAF फॉर्म यहां से भरें।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। मेंस एग्जाम में कुल 2736 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की थी जो अब इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए यूपीएएसी की ओर से डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF) फॉर्म भरने के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में चयनित अभ्यर्थी जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंटरव्यू में शामिल होने के लिए लॉग इन करना अनिवार्य

    आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को DAF फॉर्म भरना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए लॉग इन नहीं करेंगे उनको इंटरव्यू में शामिल होने से रोक दिया जायेगा और उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थी जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भर सकता हैं। जिन उम्मीदवारों को फॉर्म में कुछ चेंज नहीं करना है वे भी लॉग इन करके फॉर्म को दोबारा सबमिट अवश्य कर लें।

    इंटरव्यू शेड्यूल जल्द होगा जारी

    यूपीएससी की ओर से इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए शेड्यूल की घोषणा जल्द ही घोषित किया जा सकता है। इंटरव्यू यूपीएससी कार्यालय दिल्ली में लिए जायेंगे जिसके लिए संभावित महीना जनवरी 2026 है। सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड साक्षात्कार डेट से कुछ दिन पूर्व ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे।

    नाम व रोल नंबर के अनुसार रिजल्ट ऐसे करें चेक

    • यूपीएससी सीएसई मेंस मेरिट लिस्ट 2025 डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको What’s New सेक्शन में रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें।
    • इसके बाद अभ्यर्थी इसमें अपना रोल नंबर/ नाम चेक कर सकते हैं।
    • जिन अभ्यर्थियों का नाम/ रोल नंबर लिस्ट में दर्ज होगा वे ही अंतिम चरण के लिए सफल माने जाएंगे।

    UPSC CSE Mains Result 2025 PDF- रोल नंबर एवं नाम के अनुसार

    यह भी पढ़ें- NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड ग्रेड A पदों पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, पात्रता फीस सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक