UPSC CSE Mains Result 2025: यूपीएससी आईएएस मेंस रिजल्ट घोषित, Name, Roll Number वाइज यहां से चेक करें परिणाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके परिणाम की जांच कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों के नाम एवं रोल नंबर दर्ज हैं। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट चरण के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे।