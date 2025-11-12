Language
    UPSC CSE Mains Result 2025: यूपीएससी आईएएस मेंस रिजल्ट घोषित, Name, Roll Number वाइज यहां से चेक करें परिणाम

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:41 AM (IST)

    यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी नाम एवं रोल नंबर के अनुसार मेरिट लिस्ट इस पेज से डाउनलोड करके परिणाम की जांच कर सकते हैं। सफल अभ्यर्थी अंतिम चरण इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

    UPSC CSE Mains Result 2025: Merit List यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके परिणाम की जांच कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों के नाम एवं रोल नंबर दर्ज हैं। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट चरण के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे।

    कब हुई थी परीक्षा?

    आपको बता दें कि यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन 22 से 31 अगस्त 2025 तक देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था।

    इन स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट

    • यूपीएससी सीएसई मेंस मेरिट लिस्ट 2025 डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको What’s New सेक्शन में रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें।
    • इसके बाद अभ्यर्थी इसमें अपना रोल नंबर/ नाम चेक कर सकते हैं।
    • जिन अभ्यर्थियों का नाम/ रोल नंबर लिस्ट में दर्ज होगा वे ही अंतिम चरण के लिए सफल माने जाएंगे।

    UPSC CSE Mains Result 2025 PDF- रोल नंबर एवं नाम के अनुसार

    इन स्टूडेंट्स ने टॉप-25 में बनाई जगह

    मुख्य परीक्षा में टॉप करने वाले 25

    अभ्यर्थियों की लिस्ट रोल नंबर एवं नाम के अनुसार निम्नलिखित है-

    1. 0100287- झा समीक्षा सत्येन्द्र
    2. 2 0100354- उपमा जैन
    3. 3 0100385- भावेश जगलान
    4. 4 0100707- रवि
    5. 5 0100940- मोदी नईसर्ग सुनीलकुमार
    6. 6 0101439- राम किशनकुमार लक्ष्मणभाई
    7. 7 0101481- पंकज सोनी
    8. 8 0101856- अंशुल यादव
    9. 9 0102165- जीतकुमार नमः
    10. 10 0102234 ओम पटेल

    upsc cse mains toppers list 2025

    अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 

