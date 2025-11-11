UP Police Bharti 2025: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन कभी भी हो सकता है जारी, 22605 पदों पर शुरू होंगे आवेदन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से जारी भर्ती कैलेंडर के मुताबिक UP Police Constable Vacancy 2025 के लिए आवेदन नवंबर माह से लिए जाने हैं। ऐसे में उम्मीद है कि यूपीपीआरपीबी की ओर से भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। अधिसूचना ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

22 हजार से अधिक पदों पर पर लिए जायेंगे आवेदन

यूपी पुलिस विभाग की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक कॉन्स्टेबल के 22605 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली जाएगी।

कॉन्स्टेबल पदों के लिए योग्यता एवं मापदंड

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु पुरुष अभ्यर्थियों की 22 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों की 25 वर्ष से ज्यादा न हो।

राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमनुसार छूट दी जाएगी।

शारीरिक मापदंड

शैक्षिक योग्यता एवं उम्र के अलावा अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड भी पूरा करना होगा। कांस्टेबल पदों के लिए जनरल, ओबीसी एवं एससी वर्ग से आने वाले पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी होनी चाहिए। इसके साथ उम्मीदवार का का सीना बिना फुलाए 79 सेमी एवं फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए। एससी वर्ग से आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 160 सेमी होनी आवश्यक है। इसके साथ सीना बिना फुलाए 77 सेमी एवं फुलाकर 82 सेमी होना चाहिए।

महिला वर्ग के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी तय की गई है वहीं एसटी वर्ग से आने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 147 सेमी निर्धारित है।