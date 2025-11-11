UP Police Bharti 2025: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन कभी भी हो सकता है जारी, 22605 पदों पर शुरू होंगे आवेदन
यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन इसी माह में लिए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस भर्ती के माध्यम से कॉन्स्टेबल के कुल 22605 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से जारी भर्ती कैलेंडर के मुताबिक UP Police Constable Vacancy 2025 के लिए आवेदन नवंबर माह से लिए जाने हैं। ऐसे में उम्मीद है कि यूपीपीआरपीबी की ओर से भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। अधिसूचना ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
22 हजार से अधिक पदों पर पर लिए जायेंगे आवेदन
यूपी पुलिस विभाग की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक कॉन्स्टेबल के 22605 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली जाएगी।
कॉन्स्टेबल पदों के लिए योग्यता एवं मापदंड
- यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु पुरुष अभ्यर्थियों की 22 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों की 25 वर्ष से ज्यादा न हो।
- राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमनुसार छूट दी जाएगी।
शारीरिक मापदंड
शैक्षिक योग्यता एवं उम्र के अलावा अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड भी पूरा करना होगा। कांस्टेबल पदों के लिए जनरल, ओबीसी एवं एससी वर्ग से आने वाले पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी होनी चाहिए। इसके साथ उम्मीदवार का का सीना बिना फुलाए 79 सेमी एवं फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए। एससी वर्ग से आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 160 सेमी होनी आवश्यक है। इसके साथ सीना बिना फुलाए 77 सेमी एवं फुलाकर 82 सेमी होना चाहिए।
महिला वर्ग के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी तय की गई है वहीं एसटी वर्ग से आने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 147 सेमी निर्धारित है।
कैसे कर सकेंगे अप्लाई
- यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले वेबसाइट upprpb.in पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब One Time Registration (OTR) पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन में जाकर अन्य डिटेल भरकर ।
- अंत में अभ्यर्थी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
- भविष्य के सन्दर्भ के लिए एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
यह भी पढ़ें- UP Home Guard Bharti 2025: यूपी पुलिस होम गार्ड भर्ती के लिए OTR रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, चेक करें आवेदन से जुड़ी पूरी डिटेल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।