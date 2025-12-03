UPSC CSE Interview Date 2025: यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू शेड्यूल जारी, इन डेट्स में होगा पर्सनैलिटी टेस्ट
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यूपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले राउंड में कुल 649 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए जायेंगे। इंटरव्यू प्रक्रिया 8 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी जो 19 दिसंबर 2025 तक चलेगी। अन्य अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू डेट्स की घोषणा बाद में की जाएगी।
दो सेशन में होंगे इंटरव्यू
यूपीएससी की ओर से इंटरव्यू दो सेशन में लिए जायेंगे। पहले सेशन के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे एवं दूसरे सेशन के लिए रिपोर्टिंग टाइमिंग दोपहर 1 बजे निर्धारित की गई है।
रोल नंबर वाइज लिस्ट यहां करें डाउनलोड
जिन उम्मीदवारों को पहले राउंड में इंटरव्यू (पर्सनैलिटी टेस्ट) के लिए आमंत्रित किया गया है उनकी जानकारी लिस्ट जारी कर दी गई है। सभी अभ्यर्थियों के रोल नंबर इस लिस्ट में दर्ज हैं। आप नीचे दिए जा रहे PDF लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
UPSC CSE Interview schedule 2025 एवं चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट (PDF)
इंटरव्यू कॉल लेटर जल्द होंगे उपलब्ध
पहले राउंड में कुल 649 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में शामिल होना होगा जिसके लिए एडमिट कार्ड (e-Summon Letters) कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध करवाए जायेंगे।
इन स्टेप्स से डाउनलोड कर सकेंगे कॉल लेटर
- यूपीएससी इंटरव्यू एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको अपडेट्स में एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको मांगी गई जानकारी सबमिट करनी होगी।
- जानकारी भरते ही प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकेंगे।
