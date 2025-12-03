UPSC CSE Interview Date 2025: यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू शेड्यूल जारी, इन डेट्स में होगा पर्सनैलिटी टेस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यूपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले राउंड में कुल 649 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए जायेंगे। इंटरव्यू प्रक्रिया 8 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी जो 19 दिसंबर 2025 तक चलेगी। अन्य अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू डेट्स की घोषणा बाद में की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें