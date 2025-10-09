Language
    UPSC CDS-II Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया सीडीएस परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:21 PM (IST)

    यूपीएससी की ओर से सीडीएस-II परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। 

    UPSC CDS-II Result 2025: ऐसे करें रिजल्ट डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS-II परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार UPSC CDS-II 2025 परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, यूपीएससी की ओर से CDS-II 2025 परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर तुरंत अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 

    यहां से रिजल्ट डायरेक्ट करें डाउनलोड

    UPSC CDS-II Result 2025: ऐसे करें रिजल्ट डाउनलोड

    यूपीएससी की ओर से सीडीएस परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

    • सीडीएस परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब 'Combined Defence Services Examination (II), 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    इतने उम्मीदवार हुए सफल

    यूपीएससी की ओर से आयोजित UPSC CDS-II 2025 की परीक्ष में लगभग 9085 उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया है। बता दें, 453 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा 14 सितंबर, 2025 विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई गई थी।

    परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को करना होगा पंजीकरण

    यूपीएससी सीडीएस-II 2025 की परीक्षा में सफल उम्मीदवारों और सेना (आईएमए/ओटीए) को अपनी प्राथमिकता देने वाले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, ताकि उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए सूचित किया जा सकें। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। 

