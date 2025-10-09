SCL Assistant Result 2025: असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डायरेक्ट करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी (SCL) की ओर से आज यानी 10 अक्टूबर को असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.scl.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

