SCL Assistant Result 2025: असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डायरेक्ट करें डाउनलोड
सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी (SCL) की ओर से असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को 16 और 17 अक्टूबर को दस्तावेज सत्यापन के लिए शामिल होना होगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी (SCL) की ओर से आज यानी 10 अक्टूबर को असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.scl.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
इस दिन हुई थी परीक्षा
सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की ओर से असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन 13 जुलाई, 2025 को किया गया था। यह परीक्षा कुल 25 पदों के लिए आयोजित कराई गई थी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 11 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 02 पद, ओबीसी के लिए 06 पद, एससी एवं एसटी के लिए 06 पद आरक्षित किए गए हैं।
यहां से डायरेक्ट करें रिजल्ट डाउनलोड
SCL Assistant Result 2025: ऐसे करें रिजल्ट चेक
असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदावरों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.scl.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'Provisional Result is out Now for the post of Assistant' लिंक पर क्लिक करें।
- अब लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगा दस्तावेज सत्यापन
इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को 16 और 17 अक्टूबर को दस्तावेज सत्यापन के लिए शामिल होना होगा। इसके अलावा, उम्मीदवार पीडीएफ में अपने नाम के आगे दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने के लिए तय समय को भी देख सकते हैं।
