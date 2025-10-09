SSC CGL Admit Card 2025: कभी भी आ सकता है सीजीएल परीक्षा का एडमिट कार्ड, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एसएससी की ओर से SSC CGL 2025 टियर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार 14 अक्टूबर को इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे जल्द ही एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

SSC CGL Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड एसएससी की ओर से एडमिट कार्ड जारी करने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदावारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को वेबसाइट के होमपेज पर 'SSC CGL Admit Card 2025' लिंक क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद अब रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा। इसके बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। टियर-1 परीक्षा पैटर्न एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा में उम्मीदवारों से 200 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य बुद्धि और रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता और अंग्रेजी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा एक घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी, जिसमें गलत उत्तर के लिए 0.50 की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।