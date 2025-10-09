Language
    RPSC ASO Admit Card 2025: असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का एडमिट कार्ड जारी, 12 अक्टूबर को होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:44 PM (IST)

    आरपीएससी की ओर से RPSC Admit Card 2025 जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 12 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। 

    RPSC ASO Admit Card 2025: यहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर (ASO) की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए एएसओ पदों पर आवेदन किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड को दर्ज करना अनिवार्य है।

    इस डेट को होगी परीक्षा

    आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के कुल 64 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 अक्टूबर को किया जाएगा। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

    RPSC ASO Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    आरपीएससी की ओर से एएसओ परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर करें। 
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'RPSC ASO Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन डिटेल्स को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि व समय और परीक्षा केंद्र की जांच अच्छे से कर लें। इसके साथ ही परीक्षा वाले दिन एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ को अपने साथ जरूर लेकर जाएं। इसके अलावा, परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय से एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें। अन्यथा देरी होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

