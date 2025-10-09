RPSC ASO Admit Card 2025: असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का एडमिट कार्ड जारी, 12 अक्टूबर को होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर (ASO) की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए एएसओ पदों पर आवेदन किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड को दर्ज करना अनिवार्य है।

इस डेट को होगी परीक्षा आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के कुल 64 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 अक्टूबर को किया जाएगा। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

RPSC ASO Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड आरपीएससी की ओर से एएसओ परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।