RPSC Admit Card 2025: एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां rpsc.rajasthan.gov.in से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आरपीएससी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम 241 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।