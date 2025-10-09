RPSC Admit Card 2025: एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां rpsc.rajasthan.gov.in से करें डाउनलोड
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आरपीएससी की ओर से यह परीक्षा 12 से 29 अक्टूबर, 2025 के बीच किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आरपीएससी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम 241 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
इस दिन होगी परीक्षा
आरपीएससी की ओर से एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती परीक्षा 12 से 29 अक्टूबर, 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से लेकर 11.50 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4.50 तक आयोजित कराई जाएगी।
NIACL AO Result 2025:ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड
आरपीएससी की ओर से एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद एप्लीकेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
उम्मीदवारों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक रिवीजन करें। साथ ही अपनी तैयारी को परखने के लिए रोजाना एक मॉक टेस्ट जरूर दें और पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों को भी हल करें। इसके अलावा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि व समय और परीक्षा केंद्र की जांच अच्छे से कर लें, ताकि अंतिम समय में आपको कोई परेशानी न हो।
यह भी पढ़ें: NIACL AO Result 2025: जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस दिन होगी मुख्य परीक्षा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।