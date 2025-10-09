Language
    NIACL AO Result 2025: जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस दिन होगी मुख्य परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:01 PM (IST)

    न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड(NIACL) की ओर से NIACL AO Result 2025 जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट फेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एनआईएसीएल की ओर से मुख्य परीक्षा का आयोजन 29 अक्टूबर को किया जाएगा। 

    NIACL AO Result 2025: यहां से डाउनलोड करें रिजल्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) की ओर से आज यानी 09 अक्टूबर को NIACL AO Result 2025 जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बता दें, यह परीक्षा 14 सितंबर, 2025 को आयोजित कराई गई थी। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार एनआईएसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.newindia.co.in पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    NIACL AO Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    एनआईएसीएल की ओर से पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.newindia.co.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब 'NIACL AO Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन होगी मुख्य परीक्षा

    फेज-की परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए अब 29 अक्टूबर, 2025 को फेज-2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फेज-2 की परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आदि विषय से 200 अंकों के 200 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। फेज-2 की परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

