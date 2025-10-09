NTA SWAYAM July 2025: एनटीए स्वयं जुलाई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई
एनटीए स्वयं जुलाई सेशन 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 30 अक्टूबर, 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा हाइब्रिड मोड में 11, 12, 13 और 14 दिसंबर, 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM 2025) जुलाई सेशन की परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार एनटीए स्वयं जुलाई सेशन की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam पर जाकर परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 30 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा, फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। साथ ही उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्र में सुधार करने के लिए 01 नवंबर से 03 नवंबर, 2025 तक का समय दिया जाएगा।
इस दिन से शुरू होंगी परीक्षाएं
एनटीए की ओर से स्वयं जुलाई सेशन की परीक्षाएं दिसंबर माह से शुरू हो जाएंगी। यह परीक्षा 11, 12, 13, और 14 दिसंबर, 2025 को आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित की जाएगी। परीक्षा की अवध तीन घंटे निर्धारित की गई है। साथ ही यह परीक्षा 648 कोर्सेज के लिए आयोजित कराई जा रही है।
परीक्षा शुल्क
जुलाई सेशन की परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क का भुगतान भी करना होगा। सामान्य उम्मीदवारों को एक कोर्स के लिए 750 रुपये और अतिरिक्त कोर्स के लिए 600 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में जमा करना होगा। इसके अलावा, जनरल-ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एक कोर्स के लिए 500 रुपये और अतिरिक्त कोर्स के लिए 400 रुपये जमा करने होंगे।
एनटीए स्वयं जुलाई सेशन के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
जो उम्मीदवार NTA SWAYAM July Session 2025 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- ऑनलाइ रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'NTA SWAYAM July Session 2025 Registration' लिंक पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
- आवश्यक जडनकारी को दर्ज करके ऑनलाइन परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
- इसके बाद फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अब फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
