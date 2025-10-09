RPSC RAS Mains Result 2025: मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें डायरेक्ट रिजल्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आरपीएससी आरएएस मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार RPSC RAS Mains परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, आरपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इसके साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1096 उम्मीदावरों की नियुक्ति की जाएगी।

इतने उम्मीदवार हुए सफल आरपीएससी आरएएस में शामिल होने के लिए लगभग 6.75 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से लगभग 3.75 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। इसके अलावा, प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 21,539 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए थे। साथ ही आयोग की ओर से RPSC RAS Mains परीक्षा में लगभग 2461 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है।