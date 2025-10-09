Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RPSC RAS Mains Result 2025: मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें डायरेक्ट रिजल्ट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:02 PM (IST)

    आरपीएससी की ओर से RPSC RAS Mains Result 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जून, 2025 को दो शिफ्ट में किया गया था। यहां देखें पूरी जानकारी। 

    prefferd source google
    Hero Image



    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आरपीएससी आरएएस मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार RPSC RAS Mains परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, आरपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इसके साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1096 उम्मीदावरों की नियुक्ति की जाएगी

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतने उम्मीदवार हुए सफल

    आरपीएससी आरएएस में शामिल होने के लिए लगभग 6.75 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से लगभग 3.75 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। इसके अलावा, प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 21,539 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए थे। साथ ही आयोग की ओर से RPSC RAS Mains परीक्षा में लगभग 2461 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है।

    rpsc new

    ऐसे डाउनलोड करें मुख्य परीक्षा का रिजल्ट

    आरपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

    • मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर न्यूज एडं इवेंट सेक्शन पर 'RPSC RAS Mains Result 2025' पर क्लिक करें।
    • इसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी मुख्य परीक्षा

    आरपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 17 और 18 जून, 2025 को किया गया था। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई गई थी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक संचालित की गई थी।

    यह भी पढ़ें: GATE 2026: गेट एग्जाम के लिए लेट फीस के साथ आवेदन की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई, परीक्षा इन डेट्स में होगी आयोजित

     


     

     

     